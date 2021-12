Koning blijft bij verklaring over omstreden feestje Amalia

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag laten weten dat hij verder niets gaat zeggen over het omstreden feestje voor de achttiende verjaardag van zijn dochter Amalia. De koning woonde een opening bij in het Kunstmuseum Den Haag. Bij het verlaten van het museum zei hij licht geagiteerd dat hij ‘heel duidelijk is geweest in wat daarover gezegd is’.

Amalia en haar vader Willem-Alexander kwamen woensdag in opspraak vanwege het feest waar meer gasten waren dan volgens de coronaregels is toegestaan.

De officiële vieringen waren afgezegd, schreef demissionair premier Mark Rutte in een brief aan de Tweede Kamer. Maar in de tuin van Paleis Huis ten Bosch was ondanks de corona-adviezen wel een feest, waarvoor volgens Rutte 21 mensen waren uitgenodigd. De Telegraaf sprak echter, op basis van bronnen, over vele tientallen bezoekers.

De koning was in het Kunstmuseum voor de tentoonstelling die daar is gewijd aan de Britse beeldend kunstenaar en schrijver Grayson Perry. Die heeft dit jaar de Erasmusprijs gewonnen. Het museumbezoek kwam in de plaats van de oorspronkelijk in het Koninklijk Paleis in Amsterdam geplande prijsuitreiking.