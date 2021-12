Ook Segers (CU) en Marijnissen (SP) botsen hard over zorguitgaven

In het Kamerdebat over het coalitieakkoord gaan de hardste aanvaringen tussen oppositie- en coalitiepartijen over de uitgaven aan de zorg. Ook SP-leider Lilian Marijnissen en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers botsten over dit onderwerp. "Het is niet zo als je iets heel hard roept, dat het dan ook meteen waar is", zei Segers na opmerkingen van Marijnissen over bezuinigingen in de zorg.