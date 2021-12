Coronagemiddelde daalt verder, ook minder sterfgevallen gemeld

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 16.439 positieve coronatests geregistreerd. Dat is weliswaar iets meer dan de vorige dagen, maar het is gebruikelijk dat het aantal nieuwe gevallen gedurende de week wat oploopt. Het gemiddelde daalt voor de elfde dag op rij en ook het aantal gemelde sterfgevallen is wat gedaald.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 108.521 positieve tests. Dat is ongeveer een kwart minder dan het totaal over de zeven dagen ervoor.

Gemiddeld waren er in de afgelopen week 15.503 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 15 november, een maand geleden.

Laagste aantal

Het RIVM kreeg de afgelopen dag 55 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Voor een donderdag is dat het laagste aantal in een maand tijd. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden.

In de afgelopen week zijn 391 sterfgevallen geregistreerd; gemiddeld bijna 56 per dag. Dat is aanzienlijk lager dan het niveau in de voorgaande dagen.