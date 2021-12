Rutte over jongste coronafout koningshuis: het zijn ook mensen

Achteraf is het ‘toch niet goed gegaan’ op de verjaardag van kroonprinses Amalia, waarbij veel te veel gasten aanwezig waren, zegt demissionair premier Mark Rutte tegen de pers. Het laat volgens de demissionair premier zien hoe ‘we allemaal worstelen met de regels’ van het kabinet. ‘Het zijn ook mensen’, zegt hij over de koninklijke familie. ‘We maken allemaal fouten.’

Rutte moest woensdag aan de Kamer melden dat het koninklijk huis opnieuw de coronaregels heeft overtreden. De koning heeft dat aan hem verteld na vragen van De Telegraaf. In plaats van het maximum van vier personen, dat voor heel Nederland ook tijdens de feestdagen geldt, waren er maximaal 21 mensen, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Volgens De Telegraaf waren het er tientallen meer.

Koning Willem-Alexander werd in de aanloop naar het Europees kampioenschap al eens in een oranje uitgedoste straat gefilmd terwijl hij handen schudde en geen 1,5 meter afstand hield. Het koninklijk paar moest ook al eens door het stof na een reis naar Griekenland, vlak nadat een ‘gedeeltelijke lockdown’ was aangekondigd en Nederlanders werden opgeroepen zo min mogelijk naar het buitenland te reizen.

Voorzorgsmaatregelen

Maar van een patroon wil Rutte niet spreken. ‘Dat vind ik te zware woorden’, aldus de demissionair premier. ‘Deze koninklijke familie is zich er zeer van bewust hoe belangrijk het is dat we met z’n allen proberen die coronaregels zo goed mogelijk na te leven’, bezweert hij. Op de vraag of het koninklijk huis zich boven het volk verheven voelt, zegt Rutte resoluut: ‘Nee, helemaal niet. Echt niet.’

Daarnaast benadrukt Rutte nog eens dat de familie ‘op alle mogelijke manieren voorzorgsmaatregelen’ heeft genomen. ‘Op dit éne punt, en dat is ook belangrijk, is het niet goed gegaan’, geeft hij toe.