Duitse goedkeuring Nord Stream 2 mogelijk pas over zes maanden

Volgens Homann wachten de Duitse autoriteiten nog op de documenten van de in Zwitserland gevestigde exploitatiemaatschappij ‘Nord Stream 2 AG’ van de pijpleiding om het certificeringsproces opnieuw te starten. De pijpleiding moet dan ook nog door de Europese Commissie worden goedgekeurd, ‘wat betekent dat hierover in de eerste helft van het jaar geen beslissingen zullen worden genomen’, aldus Homann.

Nord Stream 2 werd in september voltooid, maar de toezichthouder schortte het Duitse goedkeuringsproces van de pijpleiding in de Oostzee in november op vanwege een juridische hindernis. De uitbater van de gaspijplijn is namelijk geen Duits bedrijf en dat is wel een vereiste volgens de Duitse wet.

Vertragingen

De pijpleiding, die de aanvoer van goedkoop aardgas van Rusland naar Duitsland zal verdubbelen, kampt al jaren met vertragingen. Ook krijgt het project van 10 miljard euro felle kritiek van bondgenoten zoals Polen, Oekraïne en de Verenigde Staten. Volgens critici wordt Europa door de pijpleiding te afhankelijk van Rusland voor de gasvoorziening en krijgt Moskou daarmee een diplomatiek wapen in handen.

Eerder deze week dreigde de nieuwe Duitse regering de werking van de pijpleiding te blokkeren als Rusland Oekraïne binnenvalt. ‘In het geval van verdere escalatie kan deze gasleiding niet in gebruik worden genomen’, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock in een reactie op de Russische troepenbewegingen aan de Russisch-Oekraïense grens.