Burgerinitiatief met obligaties voor HEMA-fans gaat niet door

Liefhebbers van de HEMA kunnen het bedrijf toch geen geld uitlenen. Eerder viel ook een burgerinitiatief waarbij particulieren een soort aandelen in het bedrijf konden kopen af. Volgens Stichting HENA, die achter beide ideeën zat, zien de nieuwe eigenaren van de warenhuisketen het vooral niet zitten om beleggers verplicht te informeren over de financiële resultaten.

De Stichting Het Enige Nederlandse Alternatief, kortweg HENA, ontstond toen de HEMA vorig jaar in financiële problemen kwam, waarna schuldeisers het winkelbedrijf in handen kregen en wilden verkopen. Veel Nederlandse liefhebbers wilden voorkomen dat het als oer-Hollands beschouwde merk opnieuw in handen kwam van een buitenlandse investeerder. Ze deden onder de noemer KoopdeHEMA een bod, maar uiteindelijk kwam het bedrijf in handen van Jumbo-familie Van Eerd en investeerder Parcom.

Aanvankelijk had de stichting het idee om liefhebbers de mogelijkheid te geven om certificaten van aandelen te kopen. Daarmee zouden ze alsnog een stukje HEMA kunnen bezitten. Ook dat plan ging uiteindelijk niet door, dus onderzocht de stichting de mogelijkheid waarbij HEMA-fans via obligaties geld zouden lenen aan de winkelketen.

Volgens PvdA-senator Mei Li Vos, een van de initiatiefnemers, hadden de nieuwe eigenaren vooral geen zin in alle extra administratieve druk die de verplichte kwartaal- en jaarrapporten met zich meebrengen. De obligaties zouden namelijk aan de beurs Nxchange worden verhandeld en in dat geval moet je beleggers regelmatig informeren over de financiële situatie. HEMA had in 2020 veel last van de coronacrisis en wil nu alle tijd en energie steken in een koerswijziging. Daarnaast is een obligatie ook niet hetzelfde als een stuk HEMA bezitten, erkent Stichting HENA.

HEMA-fans kunnen nog wel betrokken blijven bij het bedrijf. De winkelketen werkt aan een voorstel waarbij ze met ideeën kunnen komen om het bedrijf duurzamer te maken, meldt de stichting.