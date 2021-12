Nederland voor vijfde week donkerrood op Europese coronakaart

De besmettingscijfers in ons land dalen, maar die daling is nog niet voldoende voor een kleurverandering op de kaart van het ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van 29 november tot en met 12 december.

Begin december kwamen er dagelijks nog meer dan 20.000 positieve testuitslagen bij in Nederland. De daling van het aantal besmettingen die daarna werd ingezet, is voor de coronakaart nog onvoldoende om dat hoge aantal te compenseren.

Limburg

Limburg heeft opnieuw het hoogste aantal positieve tests van het land, vergeleken met het aantal inwoners. In de afgelopen twee kalenderweken zijn daar bijna 26.000 besmettingen vastgesteld. Omgerekend komt dat neer op 2317 gevallen op elke 100.000 inwoners, oftewel 1 op elke 43 Limburgers. Dat is 13 procent lager dan bij de kaart van vorige week.

Van de 211 Europese regio’s op de kaart staat Limburg op plek vijf wat betreft het aantal besmettingen. Zeeland is de volgende Nederlandse regio op de ranglijst en staat momenteel op plek negen. In totaal staan er 136 regio’s in Europa op donkerrood, 61 op rood, 12 op oranje en 2 op groen.

De Europese coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC. De Europese kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.