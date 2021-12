VVD ‘worstelt’ nog met aankoop Rembrandt, geeft geen uitsluitsel

De VVD ‘worstelt’ nog met het voornemen van het kabinet om tijdens de coronacrisis 150 miljoen euro uit te trekken voor een schilderij van Rembrandt. De timing is volgens Kamerlid Pim van Strien ‘ronduit beroerd’, nu de cultuursector zwaar lijdt onder de coronamaatregelen en de ‘eindjes aan elkaar moet knopen’. Maar uitsluitsel geven of zijn partij voor of tegen het plan stemt, wilde hij nog niet geven.