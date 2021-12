Oppositie pakt Rutte aan op zorg, migratie, toeslagen en stikstof

Het aanstaande kabinet ‘doet helemaal níks om ervoor te zorgen dat er minder mensen naar binnen komen met asiel’, foeterde Wilders tijdens het debat.

PvdD-leider Esther Ouwehand wil ‘zelfreflectie’ van het kabinet. Ze vindt dat er veel te weinig is gedaan om de neerslag van stikstof in natuurgebieden tegen te gaan. In mei 2019 zette de rechter een streep door de oude stikstofaanpak en ‘tweeënhalf jaar later moeten we nog steeds een plan uitwerken’, aldus Ouwehand. ‘Kan de heer Rutte uitleggen hoe dat nou zo gegaan is. Dat er zelfs na een uitspraak van de rechter er geen bereidheid, wil of kennis was in het kabinet om met een oplossing te komen.’

Het is voor PvdA-leider Lilianne Ploumen onbestaanbaar dat er wordt beknibbeld op de jeugdzorg. ‘Maak die bezuiniging ongedaan’, zegt Ploumen. Rutte benadrukt dat het demissionaire kabinet (Rutte III) geld heeft uitgegeven om de problemen in de jeugdzorg op te lossen. De coalitie wil de komende jaren ‘veel scherper afbakenen’ wat jeugdzorg is en hoe gemeenten beter geholpen kunnen worden met het leveren van die zorg.

Sylvana Simons van BIJ1 hamert vooral op de afhandeling van het toeslagenschandaal. Rutte wilde echter nu niet met haar in debat over de kinderen die als gevolg van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Het is niet goed dat ‘uit de losse pols’ te doen, zei Rutte. De verantwoordelijke bewindspersonen zijn daar volop mee bezig, benadrukt hij.