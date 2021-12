Coalitie draagt Rutte voor als formateur in debat over akkoord

VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben in het debat over het coalitieakkoord, zoals verwacht, VVD-leider Mark Rutte voorgedragen als formateur van het nieuwe kabinet. Rutte mag dan aan de slag om het nieuwe kabinet te 'formeren'. Hij zal in gesprek gaan met kandidaat-ministers en de kabinetsploeg samenstellen. De coalitiepartijen dienden over de formateur een motie in in het debat.

Die kabinetsploeg zal bestaan uit twintig ministers en negen staatssecretarissen, blijkt uit het verslag van de informateurs. Naar verwachting wordt het nieuwe kabinet in januari gepresenteerd.