Europese beurzen hoger richting rentebesluiten ECB en BoE

De Europese aandelenbeurzen stonden donderdag rond het middaguur op mooie koerswinsten, in aanloop naar de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England (BoE). Een dag eerder maakte de Amerikaanse Federal Reserve al bekend de coronasteunmaatregelen voor de economie sneller te gaan afbouwen vanwege de hoge inflatie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een plus van 1,8 procent op 788,26 punten. De MidKap steeg 1,8 procent tot 1042,06 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen gingen tot 1,5 procent vooruit.

Ook gaf de Fed aan dat de rente volgend jaar drie keer verhoogd kan gaan worden. De ECB komt mogelijk met meer duidelijkheid over de afbouw van de coronasteun. Daarnaast gaat de ECB nieuwe economische modellen voor de eurozone voor de komende jaren publiceren, waarbij ook vooruitgekeken wordt naar de ontwikkeling van de inflatie. Overigens maakte marktonderzoeker IHS Markit bekend dat de economische groei in de eurozone wordt afgeremd door de nieuwe coronagolf.

Airbus

In de AEX stonden de technologiefondsen bij de koplopers, geholpen door de koerswinsten in de techsector op Wall Street op woensdag. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste stijger met een plus van 4,2 procent, gevolgd door de chipfondsen Besi, ASML, ASMI en techinvesteerder Prosus met winsten tot 3,9 procent. Grootste daler was informatieleverancier RELX met een min van 0,7 procent.

In Parijs klom Airbus ruim 3 procent. Airbus heeft de strijd om een contract met de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas gewonnen van Boeing. Qantas gaat zijn huidige vloot Boeings voor binnenlandse vluchten vervangen voor Airbus-toestellen. Het Franse energiebedrijf EDF kelderde 12 procent. EDF verlaagde zijn prognoses vanwege het stilleggen van meerdere kernreactoren.

Domino’s

In Londen was pizzabezorger Domino’s Pizza Group een opvallende stijger met een plus van ruim 25 procent, dankzij een verhoging van de omzetverwachting en afspraken met franchisenemers over verdeling van de winsten. De Britse modewebwinkel Boohoo verlaagde juist de prognoses en dook 15 procent in het rood. In Zürich ging de Zwitserse farmaceut Novartis 4,3 procent vooruit na bekendmaking van een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 15 miljard dollar.

De euro was 1,1296 dollar waard, tegen 1,1259 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent tot 71,68 dollar en Brentolie werd 1 procent duurder op 74,65 dollar per vat.