Miljoenencompensatie in België voor 33.000 Ryanair-passagiers

Bijna 33.000 passagiers van Belgische Ryanair-vluchten die in de zomer van 2018 werden geannuleerd of vertraagd, krijgen een waardebon van 250 of 400 euro. Dat is de Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop overeengekomen met de Ierse budgetmaatschappij. Na een jaar kunnen de gedupeerden desgewenst de waardebon laten uitbetalen.

Ryanair weigerde aanvankelijk de getroffen reizigers te compenseren nadat 172 vluchten in juli en augustus 2018 waren geschrapt of grote vertraging hadden opgelopen vanwege een staking van Ryanair-personeel op de luchthavens van Zaventem en Charleroi. De consumentenorganisatie was in juli 2019 met een collectieve vordering naar de rechtbank gestapt, maar nu hebben de partijen geschikt, laat Test Aankoop weten. De compensatie zal Ryanair naar verwachting tussen 8 en 13 miljoen euro kosten.

Test Aankoop zegt verheugd te zijn over het akkoord. ‘Hierdoor zullen alle passagiers die werden getroffen door de vertragingen en annuleringen in de zomer van 2018 sneller worden gecompenseerd dan wanneer we de hele rechtsprocedure hadden moeten uitzitten’, zegt een woordvoerder.