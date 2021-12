Kremlin: moorduitspraak beïnvloedt relatie Scholz en Poetin niet

De Russische regering denkt dat de uitspraak in een moordzaak in Berlijn de relatie tussen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Russische president Vladimir Poetin niet beïnvloedt. Woensdag achtte een Duitse rechtbank het bewezen dat de Russische autoriteiten opdracht hebben gegeven voor de moord op een Tsjetsjeense oud-commandant in 2019. Twee Russische diplomaten worden vanwege de uitspraak Duitsland uitgezet.

‘De uitspraak is vervelend, maar zou de onderlinge relaties tussen de leiders niet in de weg moeten staan’, aldus het Kremlin. ‘We zijn het wel oneens met de uitspraak.’ Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent betrokkenheid bij de moord en noemt de beschuldigingen ‘niet onderbouwd’.

De moord vond plaats op 23 augustus in een park in de Duitse hoofdstad. Tornike Changosjvili (40) werd in Berlijn meermaals van achteren beschoten, ook toen hij al op de grond lag. De openbare aanklagers hebben de dader als Vadim Krasikov geïdentificeerd, een ‘commandant van een speciale eenheid van de Russische geheime dienst FSB’. De 56-jarige Rus heeft gezegd die naam niet te kennen. Zijn advocaat zei in de rechtbank dat zijn cliënt zou moeten worden geïdentificeerd als Vadim Sokolov, een ‘Rus, vrijgezel en bouwkundig ingenieur’. De rechtbank legde een levenslange gevangenisstraf op.

Changosjvili was een etnische Tsjetsjeen met de Georgische nationaliteit. Hij vocht tijdens de Tweede Tsjetsjeense Oorlog tegen Russische troepen en werd door Moskou gezien als een vijand van de staat. De Russische president Vladimir Poetin omschreef hem als een ‘strijder, zeer wreed en bloedig’.