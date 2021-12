OPZIJ roept advocate Eva González Pérez uit tot Topvrouw 2021

González Pérez is werkzaam bij advocatenkantoor Trias in Helmond en staat tientallen gedupeerden van de toeslagenaffaire bij. In deze affaire zijn duizenden ouders door de overheid onterecht als fraudeur bestempeld en zo in de schulden terechtgekomen. De advocate is ook als getuige onder ede gehoord door een commissie van Tweede Kamerleden die de toeslagenaffaire onderzocht.

Hoofdredactrice Marianne Verhoeven van OPZIJ prijst González Pérez voor haar doortastendheid. Volgens Verhoeven moet de Topvrouw van 2021 iemand zijn die ongeacht wat er van haar verwacht wordt ‘een flinke steen in een maatschappelijke vijver moet hebben gegooid die niet zomaar uit haar werk voortvloeit’.

González Pérez viel al eerder in de prijzen voor haar rol in de onthulling van de toeslagenaffaire. Zo kreeg ze in oktober de RoeteRing van de Landelijke Cliëntenraad, die opkomt voor de belangen van mensen die een uitkering krijgen.