Activisten laten spandoek in Kamer vallen bij formatiedebat

Klimaatactivisten hebben een spandoek laten vallen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Dit gebeurde tijdens het debat over het coalitieakkoord en het verslag van de informateurs. Ze hingen een zwart spandoek over de leuning van de publieke tribune met een roze olifant en daarop de tekst ‘Klimaat Noodtoestand’.