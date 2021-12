Kinderen overleden door incident met springkasteel in Australië

Vijf kinderen zijn overleden door een tragisch incident met een springkasteel op het Australische eiland Tasmanië. Vier andere kinderen liggen ernstig gewond in het ziekenhuis. Het opblaasbare speeltoestel werd door de sterke wind de lucht in getild, waarna kinderen van een hoogte van zo’n 10 meter op de grond terechtkwamen.

Het ongeluk gebeurde donderdagochtend (lokale tijd) op een basisschool in Devonport, waar het einde van het schooljaar werd gevierd. Op beelden is te zien hoe de restanten van het springkasteel in een boom hangen en hulpverleners massaal aanwezig zijn bij de basisschool. Er werden meerdere reddingshelikopters ingezet en slachtoffers zijn naar verschillende ziekenhuizen vervoerd.

De politie laat weten dat er een onderzoek is begonnen. Het is niet duidelijk hoe het speeltoestel van de grond kon komen. Volgens het Australische ABC News heeft de politie niet meegedeeld op welke manier het springkasteel was verankerd.

De Australische premier Scott Morrison spreekt in een reactie van een ‘ondenkbaar hartverscheurend’ incident. De premier heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en alle getuigen van het ongeluk. Alle betrokkenen krijgen slachtofferhulp aangeboden.