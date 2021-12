Baudet verwijdert Holocaust-tweets

Thierry Baudet heeft de vier tweets verwijderd waarin hij het coronabeleid vergelijkt met de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog, zo laat hij donderdag via sociale media weten. De rechter verbood hem woensdag nog langer het onderwerp te gebruiken in zijn protest tegen het coronabeleid. Baudet gaat "zeker in beroep" tegen de uitspraak, aldus zijn Twitterbericht donderdag.