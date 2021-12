Beleggers Europa verwerken rentebesluit Fed, wachten op ECB

De Europese aandelenbeurzen lijken donderdag met winst te gaan openen. Beleggers verwerken het nieuws dat de Amerikaanse Federal Reserve de coronasteunmaatregelen sneller gaat afbouwen vanwege de hoge inflatie. Later op de dag komen ook de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England (BoE) met rentebesluiten.

Dat besluit van de Fed werd al verwacht op de financiële markten. Ook gaf de Amerikaanse centrale bank aan dat de rente volgend jaar drie keer verhoogd kan gaan worden. De beurzen in New York gingen flink omhoog, geholpen door de technologiefondsen. In Azië was een wisselend beeld te zien, met een stevige plus voor de Japanse Nikkei.

De ECB komt mogelijk met meer duidelijkheid over de afbouw van de coronasteun. Daarnaast gaat de ECB nieuwe economische modellen voor de eurozone voor de komende jaren publiceren, waarbij ook vooruitgekeken wordt naar de ontwikkeling van de inflatie. Mede aan de hand daarvan zal de ECB het beleid voor de komende periode bepalen. De meeste economen rekenen pas op een renteverhoging op zijn vroegst in 2023. ECB-president Christine Lagarde heeft herhaaldelijk gezegd daar ook van uit te gaan.

Fastned

Bij de bedrijven in Amsterdam gaat de aandacht onder meer uit naar baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis. Het bedrijf bekijkt zijn positie als aandeelhouder in het samenwerkingsverband Smit Lamnalco dat onder meer actief is met sleepboten.

De uitbater van snellaadstations Fastned kondigde een financiële samenwerking aan om de bouw van snellaadstations langs Franse snelwegen te ondersteunen. Verder heeft een consortium met daarin advies- en ingenieursbureau Arcadis een opdracht ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tankopslagbedrijf Vopak meldde nieuws rond een samenwerkingsverband op het gebied van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Hongkong.

Olieprijzen

Op macro-economisch gebied komt marktonderzoeker Markit met nieuwe cijfers over de economische bedrijvigheid in verschillende Europese landen en de eurozone.

De Amsterdamse AEX-index sloot woensdag iets lager op 775,46 punten. De MidKap won een fractie tot 1023,48 punten. Parijs en Frankfurt stegen tot 0,5 procent. Londen verloor 0,7 procent. Op Wall Street waren plussen tot 2,2 procent te zien.

De euro was 1,1295 dollar waard, tegen 1,1259 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,2 procent tot 71,73 dollar en Brentolie werd 1,1 procent duurder op 74,68 dollar per vat.