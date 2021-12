Beurzen Azië gemengd na rentebesluit Fed, Nikkei flink hoger

In Tokio eindigde de toonaangevende Nikkei-index met een koerswinst van 2,1 procent op 29.066,32 punten. Exporteurs stonden bij de winnaars, geholpen door een afzwakking van de Japanse yen ten opzichte van de dollar. Zo wonnen de autobouwers Toyota, Mazda en Nissan tot 4 procent. Machinebouwer Komatsu ging ruim 2 procent vooruit. De maker van chiptestapparatuur Advantest had ook een goede dag met een plus van ruim 5 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in het groen. De Hang Seng in Hongkong daalde juist 0,5 procent, door verliezen in de Chinese technologiesector. Dat had mede te maken met zorgen over meer Amerikaanse sancties tegen Chinese techbedrijven. Zo daalden Alibaba, Meituan en JD.com tot 4,3 procent en chipconcern SMIC leverde bijna 3 procent in. Het aandeel Leon Technology was juist een opvallende winnaar in Hongkong met een winst van 20 procent, nadat het bedrijf aangaf niet op een zwarte lijst van de Amerikaanse overheid te komen.

De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,4 procent in het rood, maar de Kospi in Seoul kreeg er 0,4 procent bij.