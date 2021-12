Dierentuin Chili vaccineert leeuwen en tijgers tegen coronavirus

Een dierentuin in de Chileense hoofdstad Santiago heeft leeuwen, tijgers, poema’s en een orang-oetang gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat gebeurde met een experimenteel vaccin van de Amerikaanse fabrikant Zoetis, waarmee eerder ook dieren in Amerikaanse dierentuinen gevaccineerd werden.

De tien meest kwetsbare dieren van de Buin Zoo ontvingen het vaccin, aldus parkdirecteur Ignacio Idalsoaga. Hij hoopt dat het experimentele vaccin binnenkort op grote schaal geproduceerd kan worden, zodat ‘alle dieren in parken beschermd kunnen worden tegen het dodelijke virus’.

Dierengezondheidsorganisatie Zoetis testte het vaccin al op meerdere dieren in Amerikaanse dierentuinen, nadat begin dit jaar de eerste mensapen werden ingeënt in een dierenpark in San Diego.

Steeds meer dierentuinen wereldwijd maken zich zorgen over de gevolgen van het coronavirus voor dieren. Begin deze maand bleken twee nijlpaarden van de dierentuin in Antwerpen Covid-19 te hebben. Vorige maand overleden drie sneeuwpanters in een Amerikaanse dierentuin nadat ze besmet waren geraakt met het coronavirus.