Techbedrijven trekken kar op Wall Street na verwachte stappen Fed

Met name techbedrijven, die een dag eerder nog een slechte dag kenden, gingen hard omhoog. Apple werd 2,9 procent hoger gezet en komt weer in de buurt van een marktwaarde van 3 biljoen dollar. Daarvoor moet het aandeel van de iPhonemaker nog zo’n 2 procent doorstijgen. Ook Microsoft (plus 1,9 procent) en Google-moeder Alphabet (plus 1,8 procent) stegen.

Wall Street was nog voorzichtig aan de dag begonnen, onder meer omdat de winkelverkopen vorige maand nauwelijks stegen ten opzichte van oktober. Dat zou door inflatie kunnen komen, maar ook de mogelijkheid dat Amerikanen hun aankopen voor de feestdagen vanwege mogelijke tekorten al eerder deden dan andere jaren zou kunnen meespelen.

Slot Dow-Jonesindex

De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent hoger op 35.927,43 punten. De breed samengestelde S&P 500 dikte 1,6 procent aan tot 4709,85 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 2,2 procent tot 15.565,58 punten.

Doe-het-zelfketen Lowe’s ging 2 procent omhoog. Dat bedrijf kwam met prognoses voor 2022 die lager waren dan analisten hadden verwacht. De afgelopen twee jaar hebben Lowe’s en branchegenoten geprofiteerd van het feit dat consumenten die plots veel tijd thuis doorbrachten aan het klussen sloegen.

Farmaceut Eli Lilly verhoogde juist zijn verwachtingen voor de omzet en winst in 2022 en werd 10,4 procent hoger gezet. Biotechnoloog Vir steeg ruim 12 procent. Dat bedrijf kwam met nieuwe gegevens waaruit blijkt dat de antilichamenbehandeling tegen Covid-19 die het samen met GlaxoSmithKline (GSK) ontwikkelde effectief is tegen de omikronvariant. GSK steeg 1,8 procent.

Toyota

De Japanse autofabrikant Toyota, die ook in New York een notering heeft, steeg 3,3 procent. Toyota wil in januari een recordaantal van 800.000 auto’s bouwen om daarmee de eerder opgelopen achterstanden weer deels in te lopen. Toyota had de afgelopen maanden problemen met tekorten aan chips, maar ook aan andere onderdelen door corona-uitbraken in verschillende Aziatische landen.

De euro was 1,1294 dollar waard, tegen 1,1259 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder tot 71,55 dollar. Brentolie verwisselde voor 74,44 dollar per vat van eigenaar, een toename van 1 procent.