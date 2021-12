HRW: Tiësto, Garrix en AfroJack moeten festival in Riyad afzeggen

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft een oproep gedaan aan alle grote internationale sterren om hun duurbetaalde optredens komende week in Saoedi-Arabië af te zeggen. Ze zijn daar voor het MDL Best Soundstorm Festival. Tijdens het grote muziekevenement in Riyad treden grote Nederlandse dj’s als Tiësto, Martin Garrix en AfroJack op.