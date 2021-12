TLN blij met investeringen, maar weet niet of het genoeg is

Branchevereniging voor de transport- en logistieke sector Transport en Logistiek Nederland (TLN) is tevreden dat het nieuwe kabinet het belang van de sector voor Nederland erkent. Of de investeringen die de coalitie daaraan koppelt voldoende zijn, weet TLN echter nog niet. ‘Het kabinet trekt veel geld uit voor de diverse opgaven waar Nederland voor staat. Maar er is veel onduidelijkheid over de benodigde investeringen om knelpunten op de weg op te lossen en de logistieke sector te verduurzamen’, stelt voorzitter Elisabeth Post van de branchevereniging.

Het extra bedrag dat jaarlijks beschikbaar komt voor onderhoud van onder meer bruggen en wegen ‘komt aardig in de richting van de budgetbehoefte van Rijkswaterstaat’. TLN wil al langer dat daarnaast structureel 3 miljard euro wordt vrijgemaakt voor investeringen in infrastructuur om grote knelpunten aan te pakken. De invoering van rekeningrijden kan de filedruk wel terugdringen, stelt TLN.

Ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex denkt dat de plannen van het nieuwe kabinet positief zullen uitpakken voor handels- en productiebedrijven in Nederland. Vooral de jaarlijkse extra bijdrage voor onderhoud van de infrastructuur valt goed. ‘Steeds meer bedrijven ondervinden schade door vertragingen vanwege gebrekkige en versleten infrastructuur.’

Ook de aandacht voor het mkb en de steun die kleinere ondernemingen krijgen bij de verduurzaming ziet evofenedex-directeur Machiel van der Kuijl als winst. Negatief is volgens evofenedex dat bestelauto’s geen vrijstelling van aanschafbelasting BPM meer krijgen. ‘De bestelauto is voor veel onze leden een noodzakelijk bedrijfsmiddel om goederen te vervoeren of diensten uit te voeren in Nederland. Het is daarmee geen luxe product.’