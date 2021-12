Biden bezoekt door tornado’s getroffen plaatsen in Kentucky

President Joe Biden heeft woensdag een bezoek gebracht aan het zwaar door tornado’s getroffen Kentucky. In de plaats Mayfield zei hij tegen lokale bestuurders niet eerder zoveel schade door een tornado te hebben gezien, nadat hij eerder over het rampgebied was gevlogen.

Biden benadrukte volgens CNN dat de landelijke overheid klaarstaat voor hulp en hij prees de mentaliteit van de bevolking. ‘De mensen kwam uit het niets om als gemeenschap te helpen, en dat is hoe het hoort te zijn. Dat is hoe Amerika hoort te zijn. Er zijn geen rode tornado’s of blauwe tornado’s. Er zijn geen rode staten of blauwe staten als zoiets gebeurt’, aldus Biden, die daarmee doelde op de partijkleuren van de Democraten en Republikeinen.

Mayfield, een plaats met zo’n 10.000 inwoners, is een van de zwaarst getroffen plaatsen. Veel gebouwen zijn daar door het natuurgeweld volledig verwoest.

Platgebeld

De president zei dat hij de gouverneur van Kentucky ‘platbelde’ om te vragen of hij nog ergens bij kon helpen. ‘Aarzel niet om iets te vragen’, hield Biden zijn toehoorders voor. De president zal ook nog een bezoek brengen aan Dawson Springs. De burgemeester daarvan schat dat zo’n 75 procent van de plaats is weggevaagd.

De tornado’s richtten vrijdag en zaterdag grote schade aan in delen van de Verenigde Staten. Zeker 88 mensen zijn om het leven gekomen, van wie 74 in Kentucky. In die staat worden meer dan honderd mensen nog altijd vermist.