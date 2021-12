De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve gaat zijn coronasteun versneld afbouwen om zo de hoge inflatie onder controle te krijgen. In november begon de Fed die steun met 15 miljard dollar per maand te verminderen, maar dat wordt vanaf deze maand 30 miljard dollar per maand. De rente blijft voorlopig gelijk, maar de Fed voorziet drie verhogingen van de rente volgend jaar.