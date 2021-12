Uitbarsting van vulkaan op La Palma lijkt voorbij

Het ziet ernaar uit dat de vulkaan op het Spaanse eiland La Palma eindelijk tot bedaren komt. Wetenschappers zeiden woensdag tekenen te zien dat de uitbarsting van de vulkaan in het natuurpark Cumbre Vieja een einde nadert, al kunnen ze niet helemaal uitsluiten dat de activiteit in de toekomst toch weer zal toenemen.

Sinds maandagavond is er weinig seismische activiteit meer waargenomen. Ook zijn er geen lavastromen meer en spuwt de vulkaan nog ‘sporadisch’ rook uit, zei directeur Maria Jose Blanco van het Nationaal Geografisch Instituut op de Canarische eilanden. Als dit tien dagen zo blijft, is volgens haar de uitbarsting officieel voorbij.

De vulkaan op het Canarische eiland barstte op 19 september voor het eerst in vijftig jaar uit. Door de lava zijn circa 2900 gebouwen en ook stukken landbouwgrond vernietigd. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. De schade wordt geschat op bijna 900 miljoen euro. Het gaat om de langste uitbarsting op het eiland ooit sinds in 1500 is begonnen met de registratie ervan.