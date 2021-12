Zorgbonden: urgentie van problemen wordt niet gezien

Zorgbonden zijn teleurgesteld dat het nieuwe kabinet niets extra doet voor het salaris van zorgpersoneel. NU’91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals, is ‘ontsteld’ over het nieuwe coalitieakkoord. ‘Het afgelopen anderhalf jaar is meer dan ooit duidelijk geworden wat het belang is van goede zorg, maar blijkt dit allesbehalve uit het akkoord.’

Volgens Stella Salden, voorzitter van de beroepsorganisatie, wordt de urgentie van de problemen in de zorg nog steeds niet gezien. In het coalitieakkoord staat dat werken in de zorg aantrekkelijker moet worden en dat daarom de salarissen zijn verhoogd. ‘Het is alleen jammer dat verzorgenden en verpleegkundigen hier zelf nog maar weinig van hebben gemerkt’, zegt Salden.

Door het grote tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden, het gebrek aan waardering, de te hoge werkdruk en een salaris dat niet in verhouding is, vertrekken mensen volgens haar steeds vaker uit de zorg.

CNV Zorg stelt dat het werk aantrekkelijker gemaakt moet worden door personeel net zo te belonen als in vergelijkbare beroepen in andere sectoren. ‘Het is zeer de vraag of alleen inzet op verbetering van de kwaliteit van werk zelf, effect heeft op de personeelstekorten’, zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter van de zorgbond. Ze vindt het wel verstandig dat er meer wordt ingezet op verbetering van het zorgstelsel en bevordering van de algehele gezondheid van de samenleving.