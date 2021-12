Ook Griekenland eist van alle reizigers een negatieve coronatest

In navolging van Italië en Portugal stelt ook Griekenland een testverplichting in voor alle reizigers, ongeacht of ze gevaccineerd zijn. Wie het land in wil moet vanaf zondagochtend met een PCR-test negatief op corona zijn getest, zo kondigde het Griekse ministerie van Volksgezondheid woensdag aan.

Die regel zou in Griekenland in eerste instantie alleen gaan gelden voor reizigers uit Groot-Brittannië en Denemarken vanwege het hoge aantal besmettingen in die landen met de omikronvariant. Maar de testplicht is uitgebreid naar alle reizigers. In Griekenland zelf zijn tot dusver tien gevallen met de nieuwe variant bekend.

In Italië gaat de testverplichting donderdag in. Wie niet is ingeënt, moet ook met een negatieve test vijf dagen in quarantaine.

Frankrijk

Volgens de Franse nieuwszender BFMTV overweegt Frankrijk eenzelfde maatregel in te voeren voor enkel reizigers die uit Groot-Brittannië komen. Een besluit moet volgens regeringsbronnen nog worden genomen.

De Europese Commissie is niet blij met de strengere reisregels. Die doen het vertrouwen van EU-burgers dat ze in de hele Europese Unie op dezelfde behandeling kunnen rekenen geen goed, zei Eurocommissaris Věra Jourová in reactie op het besluit van Italië.