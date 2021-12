Universiteiten en umc’s blij met ‘stevige investeringen’

De Nederlandse universiteiten en de universitair medische centra zijn ‘verheugd over de stevige investeringen’ in onderwijs en onderzoek. ‘Goed nieuws voor studenten en medewerkers dat het nieuwe kabinet gehoor geeft aan onze oproep om flink te investeren’, zegt Pieter Duisenberg, voorzitter van Vereniging Universiteiten van Nederland.

Volgens Margriet Schneider, voorzitter Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, kan hiermee meer geïnvesteerd worden in onder andere medisch wetenschappelijk onderzoek. ‘Met de versterking van ons onderwijs en wetenschap komen we tot nieuwe inzichten die bijdragen aan gezondheidswinst voor iedereen in Nederland. Ook versterken deze investeringen de positie van Nederland als kennisland’, aldus Schneider.

Volgens het regeerakkoord investeert het kabinet de komende jaren miljarden in de universiteiten. Ook worden er grote bedragen opzij gezet voor onder andere het inhalen van achtergebleven investeringen in onderzoek en het verlagen van de werkdruk.