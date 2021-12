Van Praag van Sportraad: regeerakkoord bijzonder teleurstellend

Voorzitter Michael van Praag van adviesorgaan de Nederlandse Sportraad noemt de uitkomsten van het regeerakkoord bijzonder teleurstellend en te vrijblijvend. ‘Er is een groot verschil in ambitie. Niet alleen tussen ons en de regering, maar ook tussen de sportwereld en de regering. Ministers en staatssecretarissen hebben hun mond vol over het belang van bewegen. Ik zie dat in dit akkoord nergens terug.’

‘Men heeft een doelstelling die men in 2040 wil bereiken. Dat is over 20 jaar!’, vervolgt de voormalig voorzitter van Ajax en de KNVB. ‘Daar trekt men dan jaarlijks 25 miljoen voor uit. Wij zijn eerder gekomen tot een bedrag van 485 miljoen. Dat zuigen we niet zomaar uit onze duim, daar hebben we deskundigen over geraadpleegd, gemeenten, clubs, sportaanbieders, Kamerleden, noem maar op. 250 mensen hebben er aan meegewerkt. We hebben de hele sportwereld geraadpleegd en iedereen vindt dat het bedrag echt nodig is.’

Van Praag gaat ook veel verder dan alleen het versterken van de sportverenigingen. ‘Het gaat om alle sportaanbieders. Ik geloof dat 300.000 kinderen in Nederland onder de armoedegrens leven. Die moeten de mogelijkheid krijgen om te sporten. Dat geldt ook voor mensen met een beperking, voor ouderen, die moeten we helpen, stimuleren. Het is heel jammer dat het akkoord daaraan voorbij gaat. Ook naar al die doktoren toe die maar blijven hameren op het belang van bewegen’, aldus Van Praag.

‘Ons advies is om in 2030 in elk geval 75 procent van de bevolking aan het bewegen te hebben. Wat steeds duidelijker wordt, is dat de pandemie blijft. En dat sport helpt om ziekte te voorkomen, omdat het de weerstand vergroot. De toenemende bewegingsarmoede in Nederland leidt tot chronische ziekten en verzwakt ons immuunsysteem. Mede door alle maatregelen zien we dat nu de helft van Nederland niet beweegt. We hebben geen tijd om tot 2040 te wachten, als dat met de beschikbare middelen al zou lukken. We moeten opschieten.’