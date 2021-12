Bouwend Nederland geeft compliment voor regeerakkoord

De door woningcorporaties gewraakte verhuurderheffing wordt afgeschaft door het nieuwe kabinet. In plaats van deze belasting die de corporaties jaarlijks afdragen, moeten er bindende afspraken komen met de corporaties over de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie en verduurzaming. De corporaties klaagden dat zij daar niet genoeg geld voor overhielden.

De coalitie wil meer woningen gaan bouwen, 100.000 per jaar. De afgelopen jaren was het streefcijfer 75.000. Bouwend Nederland noemt het positief dat een nieuwe minister voor Wonen en Ruimtelijke Ordening daar regie over gaat voeren. Daarnaast stelt het nieuwe kabinet de komende tien jaar in totaal 7,5 miljard euro beschikbaar voor onder meer de aanleg van infrastructuur om nieuwe woningen te ontsluiten.

Starters

De Vereniging Eigen Huis vindt het goed dat het kabinet bij de woningbouw inzet op huizen voor starters, middeninkomens en ouderen. ‘Studenten, spoedzoekers en arbeidsmigranten krijgen meer kans op een woning met de bouw van jaarlijks 15.000 tijdelijke woningen en nog eens 15.000 woningen door transformatie van kantoorgebouwen’, stelt de vereniging voor huizenbezitters. VEH laat weten ‘voorzichtig optimistisch’ te zijn over het regeerakkoord.

Bouwend Nederland is daarnaast blij dat er de komende jaren veel geld wordt uitgegeven om het stikstofprobleem aan te pakken en voor de energietransitie. Wat betreft het stikstofdossier hoopt de brancheorganisatie dat er volgend jaar al extra geld beschikbaar komt ‘zodat 2022 geen verloren jaar wordt’.