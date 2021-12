Klein verlies AEX ondanks herstel chipbedrijven ASML en ASMI

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een heel klein minnetje de dag uitgegaan. De hoofdindex leek een groot deel van de dag in het groen uit te komen, vooral dankzij weer opverende chipbedrijven als chipmachineproducent ASML en chiptoeleverancier ASMI. Die hadden een dag eerder een flinke tik gekregen. Elders in Europa lieten de beurzen een wisselend beeld zien.

ASML, een zwaargewicht in de AEX-index, ging uiteindelijk 2,7 procent omhoog. Alleen ASMI deed het beter met een plus van 3,2 procent. Ook chemicaliëndistributeur IMCD stond bij de kopgroep en steeg 1,9 procent. Winkelvastgoeduitbater Unibail-Rodamco-Westfield ging 2,4 procent omlaag nu de omikronvariant van het coronavirus in steeds meer Europese landen tot extra maatregelen leidt.

Verder keken beleggers uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond. Een dag later komt ook de Europese Centrale Bank met een rentebesluit, net als de Bank of England. Overal wordt gekeken of de coronasteun wordt afgebouwd nu de inflatie sterk is gestegen en of er mogelijk zelfs renteverhogingen in het verschiet liggen.

Inflatie

De AEX-index sloot een fractie lager op 775,46 punten. De MidKap won een fractie tot 1023,48 punten. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,5 procent. Londen verloor 0,7 procent. Beleggers in het Verenigd Koninkrijk verwerkten onder meer nieuwe cijfers over de inflatie. Die bleek in november te zijn opgelopen tot het hoogste niveau in ruim tien jaar. Daarnaast steeg het aantal coronabesmettingen ook sterk.

Shell verloor 1,7 procent. Het olie- en gasconcern ging in het kielzog van de olieprijzen omlaag. De opmars van de omikronvariant van het coronavirus zal tijdelijk zorgen voor een dip in de vraag naar olie, zo is de verwachting. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 69,80 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper, op 72,86 dollar per vat.

Veolia

Afvalverwerker Veolia steeg 2 procent op de beurs nadat de Europese Commissie voorwaardelijke goedkeuring had gegeven voor de overname van branchegenoot Suez. Het aandeel van dat bedrijf werd 0,1 procent meer waard.

De euro was 1,1259 dollar waard, tegen 1,1271 dollar een dag eerder.