Strengere straffen voor zware criminaliteit en terrorisme

Er komen strengere straffen voor zware criminelen. De nieuwe coalitie wil hiermee de georganiseerde en ondermijnende misdaad beter bestrijden, staat in het akkoord dat woensdag gepresenteerd is. Ook verhoogt het nieuwe kabinet de maximale straf voor deelname aan een terroristische organisatie naar twintig jaar. Nu is dat vijftien jaar.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie gaan ook de straffen verzwaren voor verboden wapenbezit, hulp bij uitbraak en verboden productie, grootschalige handel en grootschalig bezit van drugs.

De coalitie treft nog meer maatregelen om zware en ondermijnende criminaliteit tegen te gaan en wil hierbij lessen trekken uit de manier waarop Italië de maffia bestrijdt. Een voorbeeld daarvan is het vergelijken van de extra beveiligde inrichting (EBI) met het Italiaanse gevangenisregime. Hiermee willen de partijen voorkomen dat criminelen in gevangenschap zaken blijven doen.

Ook intensiveert de coalitie de jacht op crimineel geld. Zo moet dit geld afgepakt kunnen worden zonder dat de eigenaar veroordeeld is. Hier zet demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zich al langer voor in. Dit afgepakte geld of andere afgepakte zaken moeten zoveel mogelijk een publieke bestemming krijgen, zegt de coalitie, met name in de wijken die het meest lijden onder criminaliteit. Ook worden bedrijven die ondermijnende criminaliteit faciliteren - bijvoorbeeld door geld wit te wassen - steviger aangepakt.