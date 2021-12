Forum voor Democratie vindt ‘kartelakkoord’ maar niets

Forum voor Democratie is bepaald niet te spreken over het nieuwe coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie woensdag presenteerden. De partijen willen volgens FVD ‘méér immigratie, méér klimaatplannen en méér EU’. In een statement noemt de partij het akkoord ‘in alles een voortzetting van de agenda van het kartel: dezelfde ideeën, aangedragen en uitgevoerd door dezelfde mensen’.