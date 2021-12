Coalitie wil Deltaprogramma versnellen na watersnood Limburg

Na de watersnood in Limburg zegt het komende kabinet dat het hard aan de slag wil om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. In het coalitieakkoord staat dat er de komende vier jaar extra geld geïnvesteerd wordt in het Deltafonds om de achterstanden weg te werken en het Nationale Deltaprogramma te versnellen. Het kabinet zegt 250 miljoen euro structureel vrij te maken voor het Deltafonds.