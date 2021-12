DENK mist visie en solidariteit in plannen nieuwe coalitie

‘Na tien jaar individualisme en zelfredzaamheid denkt dit ‘nieuwe’ kabinet dat we met het aanzetten van de geldmachine een wezenlijk andere samenleving krijgen. Pijnlijk is ook het gebrek aan het op een transparante manier verantwoorden voor de slechte keuzes die Rutte heeft gemaakt. Denk aan de vernietiging van de woningmarkt, de Toeslagenmisdaad, de studenten die opgezadeld worden met torenhoge schulden en het drama in Groningen’, laat de partij weten in een reactie.

