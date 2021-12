Miljard euro extra om veiligheid en justitie te versterken

VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn van plan een ‘forse investering’ te doen in veiligheid en justitie. ‘Van wijkagent en recherche tot rechtspraak, Openbaar Ministerie (OM), gevangeniswezen en reclassering’. Een gedetailleerde uitwerking van die investeringen is er voor zover bekend nog niet, maar er zou in totaal structureel een miljard euro per jaar extra voor uitgetrokken worden.