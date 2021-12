Coalitie investeert 170 miljoen euro in cultuursector

Het nieuwe kabinet wil jaarlijks 170 miljoen euro investeren in de culturele sector, schrijven de VVD, D66, CDA en ChristenUnie in het coalitieakkoord. Van het geld moet ‘herstel, vernieuwing en groei’ in de sector weer mogelijk worden, schrijven de partijen. Ook moet de investering bijdragen aan een beter salaris voor ‘makers in de gehele creatieve sector’.