NVDE blij met regeerakkoord: nu snel omzetten in daden

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij dat de coalitie een stevige reductie van de CO2-uitstoot in het regeerakkoord heeft opgenomen en er ook 35 miljard euro voor uittrekt via het Klimaatfonds. De vereniging wil graag meehelpen om de doelen ‘zo snel mogelijk om te zetten in daden’, zegt voorzitter Olof van der Gaag. Volgens hem zijn er snel ‘concrete beslissingen nodig waar de markt en netbeheerders mee aan de slag kunnen’.