Rutte IV belooft meer aandacht voor uitvoering en uitvoerbaarheid

De nieuwe coalitie belooft meer aandacht te besteden aan de uitvoerbaarheid van beleid en de mogelijkheden van uitvoeringsorganisaties als het UWV en de Belastingdienst. Dat schrijven de vier partijen in het coalitieakkoord. Meer oog voor uitvoering is een belangrijk thema in de nieuwe politieke cultuur die de partijen zeggen na te streven.

Het nieuwe kabinet volgt de aanbevelingen op van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) die eerder dit jaar advies uitbracht. De Kamercommissie concludeerde dat burgers met enige regelmaat klem komen te zitten tussen balie en beleid: wetten en de uitvoering van regelingen moeten beter op elkaar worden afgestemd.

De ministers in Rutte IV zullen de uitvoeringstoetsen (waarin de overheidsorganisaties zeggen of plannen mogelijk tot problemen in de uitvoering leiden) serieuzer nemen. Een jaar nadat een wetsvoorstel is ingevoerd, wordt nog eens gekeken of deze wet in de praktijk wel echt goed uit te voeren blijkt.

Individuele situaties

In het coalitieakkoord staat ook expliciet dat de ambtenaren die voor loketten van de overheid werken de ruimte krijgen om individuele situaties los te beoordelen. Zo moet voorkomen worden dat mensen in de knel komen door een specifieke samenloop van omstandigheden, of omdat meerdere regelingen met elkaar knellen. Daarbij gaat het nieuwe kabinet ‘hardheidsclausules’ opnemen in de wetten, waardoor in sommige gevallen van de wet kan worden afgeweken om te voorkomen dat iemand onverhoopt in de problemen komt door de uitwerking van de regels.

Naast meer aandacht voor uitvoering, beloven de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie (die samen ook de vorige coalitie vormden) ook meer geld voor toezicht. Toezichthouders als de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nationale ombudsman en de Algemene Rekenkamer kunnen zo beter controleren of ministeries en uitvoerders geen regels overtreden en zich goed aan hun taken houden. Ook de inspecties krijgen extra geld.