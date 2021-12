Wietproef wordt uitgebreid, onderzoek naar medicinale xtc

Het zogenoemde experiment gesloten coffeeshopketen was in de vorige coalitie een nadrukkelijke wens van D66, en wordt nu dus voortgezet. In 2024 moet er een evaluatie van de proef liggen, en een conclusie van het kabinet.

Ook komt er een staatscommissie die onderzoek gaat doen naar de voor- en nadelen van medicinaal gebruik van xtc.