Kabinet overweegt A27 bij Amelisweerd niet te verbreden

Het nieuwe kabinet wil afzien van de plannen om de A27 bij Amelisweerd te verbreden als de regio Utrecht met alternatieven komt om het fileprobleem tegen te gaan. In die alternatieven moet de regio rekening houden met de bereikbaarheid van nieuwe woongebieden, bijvoorbeeld met openbaar vervoer of met de auto, zo is te lezen in het coalitieakkoord. Als alternatieven niet mogelijk zijn, ‘wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet’.

De verbreding van de A27 is een omstreden plan afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Actievoerders vinden het kappen van bomen in het natuurgebied van de Amelisweerd in Utrecht niet nodig en zorgen er al jaren voor dat de plannen worden uitgesteld. Ook de provincie en gemeente Utrecht zijn tegen de verbreding.

Raadslid Heleen de Boer van GroenLinks in Utrecht noemt het een ‘overwinning voor al die actievoerders’. D66 Utrecht benadrukt dat het mogelijk is om geen bomen te kappen voor de A27. ‘Door middel van herinrichting, een lagere maximumsnelheid en investeringen in hoogwaardig ov, kan de drukte op de snelweg worden opgelost.’ De partij noemt het duurzamer en goedkoper.