VNCI: terecht veel aandacht voor klimaatverandering in akkoord

De impact van klimaatverandering op onze samenleving heeft terecht veel aandacht gekregen in het regeerakkoord. Dat laat de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) weten in een reactie. Het nieuwe kabinet belooft de komende tien jaar 35 miljard euro uit te trekken voor klimaatmaatregelen en de chemische industrie hoopt dat er ook flink wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van die sector.