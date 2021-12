Coalitie wil minder stringente regels rond uitkeringen

Het kabinet past enkele regels rond verschillende uitkeringen aan, andere worden onderzocht. Dat staat in het coalitieakkoord dat de vier formerende partijen vandaag hebben gepresenteerd.

De nieuwe coalitie wil onder meer de WIA aanpassen, de wet die een uitkering regelt voor mensen die deels of geheel arbeidsongeschikt zijn. De coalitie wil kijken of er niet te strenge regels in deze wet zitten die tot schrijnende uitkomsten voor burgers kunnen leiden.

De Participatiewet wordt zo aangepast dat mensen met bepaalde uitkeringen meer mogen bijverdienen. Ook de kostendelersnorm gaat op de schop. Dat is de regel die voorschrijft dat als er meerdere volwassenen in een huishouden wonen, zij op hun uitkering worden gekort. Jongvolwassenen tot 27 jaar worden straks niet meer meegeteld.