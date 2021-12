Seniorenbonden: regering heeft geen oog voor inkomens ouderen

Volgens de belangenbehartigers profiteren ouderen ‘op geen enkele manier’ mee van de welvaart. Ze willen dat het kabinet snel duidelijk maakt hoe ouderen worden gecompenseerd voor het loslaten van de koppeling tussen het minimumloon en de AOW. Het minimumloon gaat stapsgewijs met 7,5 procent omhoog, de AOW niet.

In het regeerakkoord staat dat AOW’ers worden gecompenseerd via een hogere ouderenkorting. ‘Mensen met alleen AOW of met een klein aanvullend pensioen hebben hier niets aan. Wat het betekent voor de andere groepen AOW’ers is niet duidelijk, omdat een verdere uitwerking in het regeerakkoord ontbreekt’, aldus de ouderenbonden.

Ze stellen dat de inkomens van ouderen al jaren onder druk staan. ‘Werkenden zijn er de afgelopen elf jaar bijna 18 procent in koopkracht op vooruitgegaan, gepensioneerden hebben bijna 5 procent moeten inleveren.’