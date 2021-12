Eerste vluchtelinggezinnen verhuisd uit bossen Heumensoord

De eerste gezinnen van vluchtelingen uit Afghanistan zijn woensdagmorgen verhuisd uit de bossen van Heumensoord bij Nijmegen naar een nieuwe locatie in het Zuid-Hollandse ‘s-Gravendeel. Zij kunnen daar in elk geval zes maanden wonen in stacaravans. Mogelijk blijft de opvang in ‘s-Gravendeel daarna nog eens zes maanden open.

Woensdagmorgen zijn in totaal 86 mensen gearriveerd in ‘s-Gravendeel, aldus het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Zij woonden sinds eind augustus in kunststoffen paviljoens in natuurgebied Heumensoord tussen Nijmegen en Heumen. In deze noodopvang zijn ruim achthonderd Afghaanse evacués ondergebracht. In 2015 woonden er duizenden vooral Syrische asielzoekers in tenten in Heumensoord. Van die ervaring is bekend dat een verblijf in de bossen in de wintermaanden een ontbering is. Het COA wil alle bewoners van Heumensoord voor medio januari 2022 verhuizen.

De bijna driehonderd kinderen die in Heumensoord verbleven zijn vanaf oktober naar school gegaan in Nijmegen-Noord. Het onderwijs voor de 182 kinderen op de basisschool stopt vrijdag. De 116 leerlingen op de middelbare school gaan nog een week langer naar school. Volgens de scholen die het onderwijs organiseerden hebben de kinderen grote vorderingen gemaakt in de Nederlandse taal en in hun kennis over de Nederlandse samenleving. Alle scholieren krijgen een overdrachtsdossier mee voor hun toekomst elders, aldus de gemeente Nijmegen.

In ‘s-Gravendeel is plaats voor 375 asielzoekers. Het COA is eigenaar van de locatie, die al vaker voor opvang is ingezet. Er zijn nu nieuwe stacaravans geplaatst op het terrein. Volgens het COA is het contact met omwonenden en de gemeente altijd prettig geweest. In de loop van volgend jaar wordt besproken of het voormalige asielzoekerscentrum in ‘s-Gravendeel wordt heropend.