Sunweb: meer wintersporters door vroege kerstvakantie

Het aantal boekingen voor wintersportvakanties is de afgelopen dagen gestegen. Dat komt onder meer doordat het demissionaire kabinet de kerstvakantie voor basisscholen met een week heeft vervroegd, zegt reisorganisatie Sunweb. TUI ziet al sinds afgelopen weekend een stijgende lijn door het opheffen van de zware lockdownmaatregelen in Oostenrijk.

Toen kwam er voor Oostenrijkers die zijn gevaccineerd of genezen van het coronavirus een eind aan de lockdown in hun land, evenals voor vakantiegangers. Na het versoepelen van de maatregelen blijven nog wel regels van kracht die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Zo moeten restaurants sluiten om 23.00 uur en blijft de horeca ‘s nachts gesloten.

Nederlanders die zijn ingeënt met het coronavaccin van Janssen hebben vanaf januari 2022 een boosterprik nodig in Oostenrijk. Daarnaast mag een tweede vaccinatie niet langer dan negen maanden geleden zijn, anders verliest die zijn geldigheid.

Verdubbeling

Het aantal boekingen voor wintersportvakanties verdubbelde sinds dinsdag bij Sunweb. Volgens TUI is en blijft Oostenrijk het populairste wintersportland voor Nederlanders. ‘Ook andere wintersportbestemmingen zoals Frankrijk en Italië zitten in de lift’, zegt een woordvoerster. ‘De maatregelen die in deze landen gelden, zoals bijvoorbeeld het dragen van een mondmasker in de lift, lijken geen belemmering te zijn om op wintersport te gaan.’

Dinsdag werd bekend dat basisscholen volgende week al dichtgaan om het aantal coronabesmettingen in Nederland terug te dringen. Kinderen hoeven tijdens die week ook geen afstandsonderwijs te krijgen, zoals bijvoorbeeld onlineles. Volgens de huidige plannen gaan de basisscholen op 10 januari weer open.

Sunweb zag na die bekendmaking een verdriedubbeling van het aantal boekingen voor een zonvakantie. Veel gezinnen met jonge kinderen willen volgens de reisorganisatie nog in december afreizen naar de zon. ‘Naast Egypte zijn de Canarische eilanden Gran Canaria en Lanzarote ook erg in trek’, aldus de reisorganisatie.