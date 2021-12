Afwachtend begin Wall Street richting rentebesluit Fed

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag licht lager geopend in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve dat tijdens de handelssessie verschijnt. De Fed gaat vermoedelijk de coronasteun versneld afbouwen. Ook reageerden beleggers op tegenvallende cijfers over de winkelverkopen. Amerikanen lijken door de sterk gestegen inflatie minder uit te geven.

De winkelverkopen gingen met 0,3 procent omhoog ten opzichte van oktober en dat getal is niet gecorrigeerd voor inflatie. De toename is veel lager dan economen in doorsnee hadden verwacht. Mogelijk komt dat ook omdat Amerikanen hun feestdagenaankopen eerder hebben gedaan dan in andere jaren uit angst door leveringsproblemen achter het net te vissen. Met name de verkopen van elektronica vielen in november tegen, terwijl de uitgaven bij webwinkels vrijwel vlak bleven. Bij tankstations en supermarkten gaven Amerikanen wel meer uit, maar daar stegen de prijzen ook sterk.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,4 procent in de min op 35.415 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 0,1 procent in tot 4628 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,2 procent tot 15.204 punten.

Stevige verliezen

De grote techbedrijven drukten dinsdag met stevige verliezen op de beurzen. Een dag later gaat Google-moeder Alphabet opnieuw 1,1 procent omlaag, Microsoft en Apple stijgen tot 0,4 procent.

Doe-het-zelfketen Lowe’s ging een fractie omhoog. Dat bedrijf kwam met prognoses voor 2022 die lager waren dan analisten hadden verwacht. De afgelopen twee jaar hebben Lowe’s en branchegenoten geprofiteerd van het feit dat consumenten die plots veel tijd thuis doorbrachten aan het klussen sloegen.

Stijgingen

Farmaceut Eli Lilly verhoogde juist zijn verwachtingen voor de omzet en winst in 2022 en werd 5,7 procent hoger gezet. Biotechnoloog Vir steeg ruim 13 procent. Dat bedrijf kwam met nieuwe gegevens waaruit blijkt dat de antilichamenbehandeling tegen Covid-19 die het samen met GlaxoSmithKline (GSK) ontwikkelde effectief is tegen de omikronvariant. GSK daalde 0,2 procent.

De Japanse autofabrikant Toyota, die ook in New York een notering heeft, steeg 2,7 procent. Toyota wil in januari een recordaantal van 800.000 auto’s bouwen om daarmee de eerder opgelopen achterstanden weer deels in te lopen. Toyota had de afgelopen maanden problemen met tekorten aan chips, maar ook aan andere onderdelen. Corona-uitbraken in verschillende Aziatische landen waar het bedrijf en toeleveranciers fabrieken hebben zorgden voor die problemen.