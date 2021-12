Alcoholinstituut verbijsterd over nieuwe alcoholregels in akkoord

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is verbijsterd over een passage in het coalitieakkoord, waardoor er straks op meer plaatsen alcohol kan worden geschonken en verkocht. In het akkoord staat dat het mogelijk wordt om te ‘blurren’, dat is een mengvorm van horeca en winkels. Daardoor mag straks op sommige plekken waar alcoholverkoop nu nog verboden of beperkt is, straks wel een biertje of een wijntje worden verkocht of geschonken. ‘Alcoholgebruik wordt daarmee verder genormaliseerd met alle gevolgen van dien’, zegt Wim van Dalen, directeur van STAP.

In de huidige alcoholwet is een strikte scheiding tussen horeca (alleen alcohol schenken voor drinken ter plaatse), supermarkten en slijterijen (alleen alcohol verkopen) en niet-levensmiddelenwinkels (verbod alcohol schenken en alcoholverkoop). STAP verwacht dat er door blurring vele duizenden verkooppunten van alcohol bijkomen. Het zou dan bijvoorbeeld gaan om proeverijen in supermarkten, verkoop van wijn in tuincentra, barretjes in delicatessenwinkels, een getapt biertje bij de kapper en de spijkerbroekenwinkel.

Volgens het instituut overlijden er jaarlijks 83.000 mensen per jaar waarbij alcohol een belangrijke factor is. Het kabinet ondertekende in 2018 het Nationaal Preventieakkoord, waarin werd afgesproken het problematisch alcoholgebruik terug te willen dringen. ‘Dat kan je toch niet bereiken als je de alcoholkraan openzet? Al die afspraken uit dat akkoord worden daarmee ‘gebakken lucht’’, aldus Van Dalen.

In het coalitieakkoord staat dat blurring in winkelgebieden zal worden gereguleerd ‘op een verantwoorde manier waarbij we streng toezien op alcoholmisbruik’. Meer details over wanneer deze regels precies ingaan en hoe die er precies uitzien, zijn er nog niet.