Spong: Baudet had niet het doel mensen te kwetsen

Tweede Kamerlid Thierry Baudet had volgens zijn advocaat Gerard Spong niet de bedoeling om overlevenden van de Holocaust te kwetsen in zijn kritiek op het coronabeleid. Spong zei in de rechtbank in Amsterdam dat zijn cliënt ‘niet de intentie heeft om het lot van de slachtoffers van de Holocaust te bagatelliseren’.

Volgens Spong vergeleek Baudet de sociale uitsluiting van Joden in de jaren 30 en 40 met de huidige en toekomstige coronamaatregelen. ‘Het gaat Baudet om de systematische uitsluiting van groepen mensen’, zei de raadsman van de Forum voor Democratie-leider in het kort geding tegen Baudet, aangespannen door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg. ‘De boodschap van Baudet is gericht op uitsluiting en apartheid. In het huidige coronadebat wordt over ongevaccineerden gesproken die mijn cliënt doet denken aan de uitsluiting van de Joden in de jaren 30 en 40.’

Baudet had met zijn uitingen volgens Spong niet het doel om mensen te kwetsen, haat te zaaien of te beledigen. ‘Maar dat neemt niet weg dat ze pijn kunnen doen. Maar die pijngrens is niet het criterium’, aldus Spong. ‘Als er al sprake is van een vergelijking dan is de vergelijking geen bagatellisering maar een overdrijving van het leed dat ongevaccineerden wordt aangedaan.’

Spong zegt dat Baudet met zijn tweets de ernst van de coronapandemie in historisch perspectief heeft willen plaatsen. ‘Bedoeld als alarmklok voor het Nederlandse volk, zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden.’